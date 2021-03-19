До 15 миллионов саженцев елей и сосны планируется выращивать в Удмуртии

Разведением посадочного материала для лесной отрасли займется специализированное фермерское хозяйство.

Ижевск. Удмуртия. Около 1 миллиона будущих саженцев елей и сосны посеют в этом году в Удмуртии. К 2025 году этот объем планируется увеличить до 15 миллионов штук. Как сообщает пресс-служба регионального Минприроды, питомник для хвойных деревьев планируется организовать на площадке частного фермерского хозяйства в сотрудничестве с предприятием «Удмуртлес». Как подчеркнул министр природных ресурсов и охраны окружающей среды Денис Удалов, лесовосстановление - одно из важнейших направлений работы лесной отрасли. Так, в прошлом году в рамках национального проекта «Экология» на территории республики необходимо было занять новыми саженцами 8,5 тысяч гектаров вырубленных лесов, по факту природоохранные предприятия при поддержке волонтеров провели лесовосстановление на площади почти 11 тысяч га.

Усиливается и борьба с так называемыми «черными» лесорубами. За последний год выявлено 189 браконьерских рубок, ущерб от которых составил более 62 млн рублей, сообщил Денис Удалов. «Для выявления нарушений используется не только наземный способ патрулирования, применяются беспилотные летательные аппараты и дистанционное зондирование земли. Кроме того, совместно с сотрудниками Росгвардии организован рейд с привлечением вертолета, который показал высокую эффективность для оперативного выявления и задержания злоумышленников», - отметил руководитель регионального Минприроды.