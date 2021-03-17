Озимые культуры пережили морозы Удмуртии

Гибель пшеницы и ржи незначительная.

Ижевск. Удмуртия. Озимые культуры пережили зиму в Удмуртии. Об этом сообщает пресс-служба Минсельхоза Удмуртской Республики.

Специалисты отмечают незначительную гибель растений, по ржи - 1,5%, по пшенице 3%. «На сегодня вызывают опасения наличие притертой ледяной корки на посевах озимых культур. Это когда образующийся лед плотно ложится на почву, прекращается доступ кислорода к растениям, тем самым нарушая газообмен», - пояснил руководитель филиала ФГБУ «Россельхозцентр» по Удмуртии Марат Курылев. В северных районах ее толщина достигает 1 см.

Массовый сход снега с полей аграрии ожидают в середине апреля. Так, в настоящее время в Завьяловском районе высота снежного покрова составляет 50 см.

Всего под урожай 2021 года хозяйства Удмуртии посеяли 60,4 тыс. га озимых культур, больше половины занимает рожь, 13,7 га пшеница, 2 тыс. га рапс и 109 га тритикале. Ставку на озимые сделали аграрии Сарапульского района, засеяв 7,5 тыс. га, а также Увинский и Можгинский районы.