С 1 апреля в Удмуртии ограничат движение транспорта из-за плохих погодных условий

Летом при высокой температуре воздуха будет воспрещён проезд тяжёлой технике.

Ижевск. Удмуртия. Из-за плохих погодных условий в 2021 году в Удмуртии ограничат движение транспорта по дорогам. Об этом сообщает пресс-служба Минтранса Удмуртии.

Так, с 1 по 30 апреля ограничат движение транспорта с превышением допустимых нагрузок на оси и превышением полной массы. На летний период, с 20 марта по 31 августа, если температура воздуха будет выше +32 градусов по Цельсию, ограничат движение грузовиков по дорогам с асфальтобетонным покрытием. Большегрузы смогут проехать при высокой температуре воздуха только ночью — с 22:00 до 9:00.

Движение транспорта с превышением допустимых нагрузок на оси ограничат с 15 сентября по 14 октября. Ограничение касется дорог с гравием, переходным типом покрытия, а также «относящимся к IV и V технической категории или находящимися вне технической категории». Максимально допустимая масса автомобиля для проезда по дорогам Удмуртии в течение весны и осени — 6 тонн.

Однако вышеупомянутые ограничения имеют исключения: движение смогут продолжить автобусы, транспорт, переводящий продукты, животных, лекарства, топливо, семена, удобрения, корма для животных, почтовые грузы, сельхозтехнику.

Разрешения на перевозку тяжёлого или габаритного груза выдаются «Управдором».