Жительница Сарапула организовала проведение азартных игр на месте бывшего подпольного казино

В роли помощника в организации проведения игр был ее сын.

Малая Пурга. Удмуртия. Жительница Сарапула с помощью сына организовала подпольное казино в Малой Пурге. Как сообщает пресс-служба прокуратуры Удмуртской Республики, женщина обвиняется в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 171.2 УК РФ («Незаконные организация и проведение азартных игр»).

В октябре 2020 года обвиняемая открыла новое подпольное казино на месте бывшего игрового салона, организатор которого был осужден. В декабре в результате проведения оперативно-разыскных мероприятий её деятельность была пресечена сотрудниками полиции.

Уголовное дело направлено в районный суд. Сын обвиняемой скрылся и находится в розыске.