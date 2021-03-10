Резкое похолодание и морозы до -17 градусов ожидаются в Удмуртии 10 марта

Местами пройдёт небольшой снег.

Ижевск. Удмуртия. Резкое похолодание и морозы до -17 градусов ожидаются в Удмуртии в среду, 10 марта. Об этом со ссылкой на республиканский Гидрометцентр сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Удмуртии.

Днём местами пройдёт небольшой снег, ветер северо-восточный с переходом на северо-западный со скоростью до 12 м/с.

Температура воздуха днём составит -12…-17 градусов по Цельсию. Атмосферное давление чуть ниже нормы — 743 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха — 68%.