Сильный снег и ветер ожидаются в Удмуртии 10 января

Водителей просят быть внимательнее на дорогах и соблюдать скоростной режим.

Ижевск. Удмуртия. Усиление ветра до 15-17 м/с и снегопад ожидаются в Удмуртии 10 января. Об этом сообщила пресс-служба республиканского ГУ МЧС России со ссылкой на ФГБУ «Удмуртский ЦГМС».

МЧС рекомендует жителям не оставлять без присмотра обогреватели и топящиеся печи и следить за исправностью электроприборов. Также спасатели просят воздержаться от поездок на личном транспорте, а при необходимости воспользоваться общественным.

Если без легкового автотранспорта не обойтись, необходимо укомплектовать его тросами для буксировки и лопатой. При дальних поездках необходимо запастись тёплыми вещами и топливом. Водителям грузового транспорта рекомендуется пользоваться цепями противоскольжения. На дизельной технике использовать низкотемпературное топливо или антигель.

Водителям необходимо быть внимательнее на дорогах, соблюдать дистанцию и скоростной режим. Пешеходам при переходе проезжей части нужно убедиться в отсутствии транспортного средства или полной его остановке.

При обнаружении оборванных проводов, МЧС просит сообщать в ЕДДС МО или по телефону 112. Подходить к этим проводам опасно для жизни.

Не рекомендуется оставлять машины возле зданий, где есть наледь или свисают сосульки.