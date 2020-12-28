В Воткинском районе начали сбор вещей для пострадавших при пожаре

Вещи первой необходимости можно принести в администрацию МО «Гавриловское».

Воткинск. Удмуртия. В деревне Гавриловка Воткинского района объявили о сборе вещей для пострадавших при пожаре пенсионеров. Об этом сообщает глава Воткинского района Илья Прозоров на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Пожар случился в частном доме в ночь на 27 декабря. В результате пожилая семья потеряла жильё и всё имущество. Сейчас ей требуется одежда, обувь, предметы личной гигиены, мебель и бытовая техника.

Сбор вещей организован в администрации МО «Гавриловское» по адресу: Удмуртия, Воткинский район, деревня Гавриловка, улица Дружбы, 2. Кроме того, необходимые вещи можно принести и в Гавриловский СДК.