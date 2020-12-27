Пол малыша пока определить не удалось.

Ростов-на-Дону. Ростовская область. Ижевский белый медведь Айон стал папой в ростовском зоопарке. Как сообщает пресс-служба учреждения, мамой малыша стала медведица Комета.

Белый медвежонок родился в ростовском зоопарке впервые за 32 года. Сотрудники уже назвали это новогодним чудом.

За мамой и малышом пока наблюдают с помощью камер видеонаблюдения, чтобы не беспокоить Комету. Поэтому пол медвежонка пока не удалось установить. Увидеть нового обитателя зоопарка можно будет весной, когда он вместе с мамой выйдет в уличный вольер.

«Беременность медведицы длилась 8 месяцев. Малыш родился весом около 500 грамм. Самка сразу проявила себя как ответственная мать. Впервые за всю многолетнюю историю зоопарка, медведица самостоятельно кормит малыша», – отмечается в сообщении.





Напомним, Айон родился в 2009 году, а в Ижевск приехал в 2016 году из московского зоопарка по программе размножения. Позднее у Айона и самки Думки появился на свет медвежонок , которого назвали Пурга.