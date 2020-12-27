В Красногорском районе нашли лиственницу возрастом более 400 лет

Дерево могут занести в реестр возрастных деревьев России.

Кокман. Удмуртия. В Красногорском районе нашли лиственницу, возраст которой составляет около 440 лет. Как пишет газета «Победа» , дерево растет возле села Кокман.

Сотрудник Фонда развития национального туризма Александр Кондратьев с помощью специального прибора подсчитал количество годовых колец лиственницы.

«Ей около 490 лет. И если даже сделать поправку на 10% по лесотехническим нормам, то выходит 440 лет. Оказывается, это обычный средний возраст для такого дерева, оно может жить даже до 900 лет», – говорится в сообщении.

Ранее в России составили реестр возрастных деревьев. В него предлагают занести лиственницу, растущую в Воткинском районе. Ее высота составляет 50 м, а возраст – 400-450 лет. Теперь в список может попасть и дерево из Красногорского района.