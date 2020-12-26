Сильный снегопад ожидается в Удмуртии 27 декабря

Об этом сообщила пресс-служба МЧС.

Ижевск. Удмуртия. В ночь на 27 декабря и днём в воскресенье местами по Удмуртии и в Ижевске ожидается сильный снег. Об этом со ссылкой на Удмуртский гидрометцентр сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по республике.

Жителям региона советуют держать включенными радиоприёмники и телевизоры, следить за новостными блоками и передаваемой информацией для населения. Также соблюдать правила пожарной безопасности, следить за исправностью электроприборов, не оставлять без присмотра включенные обогреватели, топящиеся печи.

Автомобилистов просят воздержаться от дальних поездок на личном транспорте, при необходимости воспользоваться общественным транспортом. Водителям следует быть внимательными на дорогах, соблюдать безопасную дистанцию и скоростной режим. Пешеходам переходить проезжую часть в установленных местах, убедившись в отсутствии транспортного средства или полной его остановке.

Напомним, что справки о метеорологическом явлении, повлёкшем за собой причинение материального ущерба, выдает Удмуртский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды. Его адрес в Ижевске: улица Салютовская, 77а; телефон (3412) 700-164.