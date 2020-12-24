Новый глава молодежного парламента Удмуртии, отмена авиасообщения России и приход коронавируса в Антарктиду: что произошло минувшей ночью

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Ижевск. Удмуртия. Холодное утро четверга, 24 декабря, «Сусанин» встречает традиционным обзором новостей Удмуртии, России и мира.

Новый председатель

Накануне, 23 декабря, в зале заседаний республиканского парламента Удмуртии состоялась первая сессия Молодёжного парламента пятого созыва при Госсовете. В повестку дня включили организационные и кадровые вопросы — утверждение структуры молодёжного органа, избрание его председателя и заместителей.

В результате тайного голосования новым председателем Молпарламента стал Данил Кириков. Его кандидатуру поддержали 39 человек против 11. Данил Кириков является студентом четвёртого курса Института экономики и управления УдГУ, куратором проекта «Здоровое поколение», директором «Федерации панкратиона Удмуртской Республики», чемпионом Удмуртии по боевому самбо и чемпионом республики по рукопашному бою.





«Впереди много работы и это не может не радовать!» — написал после избрания Данил Кириков в своих соцсетях.

Чистое небо?

В Государственной Думе России предложили приостановить авиасообщение со всеми странами. Как передаёт RT , с такой инициативой выступил депутат Иван Сухарев.

В письме на имя главы правительства Михаила Мишустина парламентарий предложил временно ограничить авиасообщение с другими странами на фоне выявления нового штамма COVID-19. Депутат напомнил об обнаружении в Великобритании и ряде других стран нового штамма ковида. В связи с этим многие государства, в том числе Россия, уже приняли решение ограничить полёты гражданской авиации в Великобританию.

«В целях недопущения распространения передачи нового вируса на территории Российской Федерации, прошу вас рассмотреть возможность на время прекратить авиасообщение со всеми зарубежными странами для поддержания существующей положительной динамики борьбы с коронавирусной инфекцией», — говорится в тексте обращения парламентария к премьер-министру.

Настоящая пандемия

Антарктида последним из континентов на планете Земля сдалась под натиском коронавируса. Как передаёт «Интерфакс» со ссылкой на австралийскую телекомпанию ABC, южный материк перестала быть единственным свободным от ковида.

На чилийской базе O'Higgins Riquelme положительным оказался тест на новую коронавирусную инфекцию у 36 человек. Ими стали 26 военнослужащих и десять гражданских, обслуживавших базу. Всех заражённых вывезли на юг Чили и изолировали под присмотр врачей.

Тяжёлых симптомов ни у кого из госпитализированных не наблюдается. На саму станцию O'Higgins направили новую команду, которая прошла предварительный карантин и получила отрицательные результаты тестов.

Отметим, что O'Higgins — одна из 13 действующих чилийских баз в Антарктике. Она находится неподалеку от самой северной точки Антарктического полуострова. До неё трудно добраться даже по меркам полярного континента.