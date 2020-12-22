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Ёлочные базары откроют в Глазове 23 декабря

10:00, 22 декабря, 2020
Дмитрий Стрелков
Ёлочные базары откроют в Глазове 23 декабря
10:00, 22 декабря, 2020
Дмитрий Стрелков
217
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#Глазов\n#Удмуртия\n#Новый год
Фото: pixabay.com
217
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Купить новогоднее деревце можно будет на площади Свободы и на Калининском бульваре.

Глазов. Удмуртия. В среду, 23 декабря, в Глазове откроются ёлочные базары. Об этом сообщила пресс-служба администрации города.
«Купить ёлочку можно будет на привычном месте на площади Свободы, с 24 декабря — на Калининском бульваре», — рассказали в мэрии.
Время работы елочных базаров: с 08:30 до 18:00.
Узнать о наличии хвойных деревьев также можно в Глазовлес, расположенного по улице Драгунова. Справки по телефону: 3-72-10.
Напомним, ранее специалисты Россельхознадзора рассказали жителям республики, как правильно выбрать новогоднюю ёлку. Также напомним, что в Ижевске открыли 16 ёлочных базаров.
10:00, 22 декабря, 2020
Дмитрий Стрелков
217
0
#Глазов\n#Удмуртия\n#Новый год