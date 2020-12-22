Ёлочные базары откроют в Глазове 23 декабря

Купить новогоднее деревце можно будет на площади Свободы и на Калининском бульваре.

Глазов. Удмуртия. В среду, 23 декабря, в Глазове откроются ёлочные базары. Об этом сообщила пресс-служба администрации города.

«Купить ёлочку можно будет на привычном месте на площади Свободы, с 24 декабря — на Калининском бульваре», — рассказали в мэрии.

Время работы елочных базаров: с 08:30 до 18:00.

Узнать о наличии хвойных деревьев также можно в Глазовлес, расположенного по улице Драгунова. Справки по телефону: 3-72-10.