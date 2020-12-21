Парад Дедов Морозов в Удмуртии, свадьба «папиной дочки» и Авербуха и появления барона Сибирского: что произошло минувшей ночью

О чём писали в Удмуртии, России и мире, пока вы спали.
Ижевск. Удмуртия. Заснеженное утро понедельника, 21 декабря, «Сусанин» встречает традиционным обзором новостей Удмуртии, России и мира.
Новый год к нам мчится
В Уве прошёл парад Дедов Морозов. Прямой эфир праздничного шествия провела в соцсетях редакция «Увинской газеты».
Как пояснили журналисты, ежегодно Увинский район проводит предновогодний конкурс на лучшего Деда Мороза и Снегурочку. К участию приглашаются все желающие. Чаще всего в соревновании принимают участие организации.
Киберспорт Удмуртии
В Удмуртии прошли финальные игры Премьер Лиги по компьютерному спорту. Об этом сообщила федерация киберспорта республики.
Андрей Ефремов одержал победу в дисциплине Hearthstone. Команда «This victory is for you _sika26_» одержала победу в дисциплине World of Tanks 3х3. Команда «Удмурты.Reunion» заняла первое место в дисциплине Dota 2. Fazer Clan выиграли Премьер Лигу по компьютерному спорту в дисциплине Counter-Strike: Global Offensive.
Отметим, что 26 и 27 декабря состоится Кубок Вызова: Ижевск — Москва. На этот раз он праздничный, предновогодний — поэтому у него расширенный и упрощённый формат. За призовой фонд в 160 тыс. смогут побороться все желающие. Регистрация доступна для участников с 14 лет бесплатно до 18:00 по московскому времени 25 декабря в анкете в ссылках группы.
Звёздная свадьба
Звезда «Папиных дочек», актриса Елизавета Арзамасова вышла замуж за олимпийского призёра в спортивных танцах на льду Илью Авербуха. Об этом сообщила «Газета.ру».
На представленных в «Инстаграме» Арзамасовой кадрах видно, как невеста в некоторые моменты церемонии не может сдержать слёз счастья, а также много смеется. В конце ролика звучит фраза из автонавигатора «Маршрут построен». По информации «Стархит», знаменитости расписались в одном из столичных ЗАГСов в узком кругу близких.
Среди прочих поздравлений с бракосочетанием в комментариях под постом особо выделилась запись олимпийского чемпиона Алексея Ягудина. Спортсмен настолько удивился женитьбой Ильи, что не смог обойтись без ругательств: «[Офигеть]. Как так-то? Что? Где? Кто? Когда? Я пойду в церковь креститься». Он также уделил созданию очередной звёздной семьи отдельный пост у себя на странице, где назвал их вступление в брак ярчайшим событием года.
Отметим, что артистке 25 лет, супруг старше неё на 21 год. Для Арзамасовой этот брак стал первым, её муж ранее уже был женат: в 1995-2007 годах он состоял в официальных отношениях со спортивной партнёршей Ириной Лобачевой.
Барон СибириПредприниматель Евгений Лебедев принёс присягу на верность королеве Великобритании Елизавете II. Как сообщает портал «360tv», теперь российский бизнесмен официально стал бароном Сибирским.На кадрах с торжественного мероприятия в палате лордов британского парламента Лебедев был облачён в мантию. Он поклялся быть верным королеве Великобритании. После этого бизнесмен расписался в специальной книге.Отмечается, что королева Елизавета II присвоила сыну банкира Александра Лебедева титул барона Хэмптонского и Сибирского в ноябре 2020 года. Предприниматель стал пожизненным пэром. Теперь у него есть своё место в палате лордов. Там он будет выступать в качестве независимого члена парламента.Теперь к предпринимателю можно официально обращаться: барон Лебедев из Хэмптона в лондонском районе Ричмонд-на-Темзе и Сибири в Российской Федерации. Напомним, что Евгений Лебедев и его отец владеют британскими изданиями The Evening Standart и The Independent. Большую часть жизни сын российского банкира провёл в Великобритании, получив подданство этой страны в 2010 году.
Читайте также
Дом, в котором отбывал ссылку Сталин, перевезут в окрестности Иркутска17:51, 16 декабря, 2020
12:11, 20 апреля, 2020
15:58, 26 марта, 2020