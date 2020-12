Парад Дедов Морозов в Удмуртии, свадьба «папиной дочки» и Авербуха и появления барона Сибирского: что произошло минувшей ночью

О чём писали в Удмуртии, России и мире, пока вы спали.

Ижевск. Удмуртия. Заснеженное утро понедельника, 21 декабря, «Сусанин» встречает традиционным обзором новостей Удмуртии, России и мира.

Новый год к нам мчится

В Уве прошёл парад Дедов Морозов. Прямой эфир праздничного шествия провела в соцсетях редакция «Увинской газеты».

Как пояснили журналисты, ежегодно Увинский район проводит предновогодний конкурс на лучшего Деда Мороза и Снегурочку. К участию приглашаются все желающие. Чаще всего в соревновании принимают участие организации.

Киберспорт Удмуртии

В Удмуртии прошли финальные игры Премьер Лиги по компьютерному спорту. Об этом сообщила федерация киберспорта республики.

Андрей Ефремов одержал победу в дисциплине Hearthstone. Команда «This victory is for you _sika26_» одержала победу в дисциплине World of Tanks 3х3. Команда «Удмурты.Reunion» заняла первое место в дисциплине Dota 2. Fazer Clan выиграли Премьер Лигу по компьютерному спорту в дисциплине Counter-Strike: Global Offensive.

Отметим, что 26 и 27 декабря состоится Кубок Вызова: Ижевск — Москва. На этот раз он праздничный, предновогодний — поэтому у него расширенный и упрощённый формат. За призовой фонд в 160 тыс. смогут побороться все желающие. Регистрация доступна для участников с 14 лет бесплатно до 18:00 по московскому времени 25 декабря в анкете в ссылках группы

Звёздная свадьба

Звезда «Папиных дочек», актриса Елизавета Арзамасова вышла замуж за олимпийского призёра в спортивных танцах на льду Илью Авербуха. Об этом сообщила «Газета.ру»

На представленных в «Инстаграме» Арзамасовой кадрах видно, как невеста в некоторые моменты церемонии не может сдержать слёз счастья, а также много смеется. В конце ролика звучит фраза из автонавигатора «Маршрут построен». По информации «Стархит», знаменитости расписались в одном из столичных ЗАГСов в узком кругу близких.

Среди прочих поздравлений с бракосочетанием в комментариях под постом особо выделилась запись олимпийского чемпиона Алексея Ягудина. Спортсмен настолько удивился женитьбой Ильи, что не смог обойтись без ругательств: «[Офигеть]. Как так-то? Что? Где? Кто? Когда? Я пойду в церковь креститься». Он также уделил созданию очередной звёздной семьи отдельный пост у себя на странице, где назвал их вступление в брак ярчайшим событием года.

Отметим, что артистке 25 лет, супруг старше неё на 21 год. Для Арзамасовой этот брак стал первым, её муж ранее уже был женат: в 1995-2007 годах он состоял в официальных отношениях со спортивной партнёршей Ириной Лобачевой.