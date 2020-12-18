Валовое производство молока в Удмуртии в 2020 году может составить почти 882 тыс тонн

Такие данные привёл на середину декабря республиканский Минсельхоз.

Ижевск. Удмуртия. Валовое производство молока в 2020 году в Удмуртии может составить 881,9 тыс. тонн. Как сообщила пресс-служба Минсельхоза республики, при этом вклад сельскохозяйственных объединений и крестьянских фермерских хозяйств составит 806,7 тыс. тонн.

«Уже по итогам 11 месяцев работы они произвели 739,7 тыс. тонн молока, улучшили свой прошлогодний показатель на эту дату на 46 тыс. тонн. Реализовали на переработку 675,1 тыс. тонн (+6,9%)», — говорится в сообщении.

В Минсельхозе предрекают топ-3 по валовому производству молока в 2020 году:

- первая позиция в этом рейтинге у Вавожского района – с начала года вавожские хозяйства в целом произвели 71,1 тыс. тонн молока;

- вторая позиция у Шарканского района (63,6 тыс. тонн);

- на третьем месте — Можгинский район (51,7 тыс. тонн).

Эти же районы и в первой тройке лидеров по объему реализации: Вавожский район — 66,3 тыс. тонн, Шарканский район — 59,6 тыс. тонн, Можгинский район — 47,7 тыс. тонн.

Напомним, в октябре отмечался прирост валового производства молока в 4,8%. Тогда же отмечался рост и в производстве другой продукции животноводства. Также напомним, что в 2020 году хлеборобы Удмуртии собрали второй по величине урожай зерна за последние 20 лет.