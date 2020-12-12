Более 600 пилорам Удмуртии не встали на учет в Минприроды республики

Министр природных ресурсов региона напомнил о необходимости постановки на учёт всех пунктов переработки древесины.

Ижевск. Удмуртия. Министр природных ресурсов и охраны окружающей среды Удмуртии Денис Удалов напомнил жителям республики, что все действующие пилорамы должны быть поставлены на учёт. Об этом чиновник написал на своей странице «ВКонтакте»

«Для этого юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям необходимо подать соответствующую заявку в Минприроды Удмуртии», — подчеркнул Удалов.

Он также напомнил, что за неисполнение требований закона предусмотрена административная ответственность в виде штрафа. До 50 тыс. рублей на должностных лиц и индивидуальных предпринимателей, до 350 тыс. рублей на юридических лиц.

По словам министра, в Удмуртии на учёт поставлено 405 пилорам, но при этом всего в республике действуют свыше 1000 пунктов приёма и переработки древесины. Легальность пилорам проверяется в рамках выездных проверок.

По данным на конец первой декады декабря, к административной ответственности привлекли 30 нарушителей. Из них два должностных лица, два юридических лица и 26 индивидуальных предпринимателей.