В Ижевске из 76 тыс земельных участков почти 14 тыс имеют признаки самовольного захвата

Инвентаризация проводилась с помощью беспилотников.

Ижевск. Удмуртия. Из 76 тыс. земельных участков, расположенных в Ижевске, почти 14 тыс. имеют признаки самовольного захвата. Об этом сообщает пресс-служба Ижевска.

Как рассказала Елена Банникова, начальник Управления имущественных отношений и земельных ресурсов администрации Ижевска, администрацией города завершена инвентаризация земельных участков на основании данных аэрофотосъемки, проведенной в прошлом году специалистами екатеринбургской компании с помощью беспилотников.

Специальный информационный сервис «Град ИНФО» позволил объединить результаты аэрофотосъемки, данные информационных баз Росреестра, Роскадастра, Налоговой службы и сведения по заключенным договорам аренды.

Границы земельных участков, которые установлены в Едином государственном реестре недвижимости, отличаются от фактических на местности. Программа такие участки закрашивает розовым цветом. На мониторе видны все земельные участки в плоскостном и объемном изображении. Также можно сразу определить, какие земли можно перераспределить в пользу собственников, а какие необходимо освободить, поскольку это приводит, например, к сужению дороги, захватывает лесные земли и другое.

Нарушения земельного законодательства, в основном, связаны с тем, что граждане, живущие в частных домовладениях, занимают свободные смежные участки или территории общего пользования - выносят на эти участки заборы, палисадники, строят теплицы, гаражи.

В соответствии с действующим законодательством собственникам необходимо освободить земельный участок, уточнив его границы, или обратиться в муниципалитет с заявлением о перераспределении земельного участка в соответствии с Земельным кодексом РФ.

Согласно статье 7.1 кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, самовольное занятие земельного участка или части земельного участка, в том числе использование земельного участка лицом, не имеющим предусмотренных законодательством Российской Федерации прав на указанный земельный участок, влечет наложение административного штрафа.

Штрафные санкции по этой статье зависят от кадастровой стоимости земельного участка и составляют: для граждан - не менее 5 тыс. рублей, для должностных лиц - не менее 20 тыс. рублей, для юридических лиц - не менее 100 тыс. рублей.