В Удмуртии с начала года под посевы вернули 7,6 тыс гектаров заброшенных земель

Работа в этом направлении идёт уже 2 года.

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии продолжается работа по возвращению в оборот заброшенных сельхозземель. Об этом сообщает пресс-служба Минсельхоза Удмуртской Республики.

С начала года удалось культивировать 7,6 тыс. га заброшенных земель, при годовом плане в 5,5 тыс. га.

Больше всего посевных площадей добавили в Глазовском (1040 га), Сарапульском (913 га) и Можгинском (717 га) районах. В Ярском и Дебёсском районах в госреестр занесено около 700 га земель, готовых к передаче сельхозпредприятиям в долгосрочную аренду.

Также в этом году своих законных владельцев обрели 2,5 тыс. га обрабатываемых сельхозземель. В 2021 году в планах у Минсельхоза поставить на учёт в кадастре уже 28,9 тыс. га.

«Мы финансируем это направление с 2018 года, и за последние три года общая сумма оказанной поддержки составила порядка 22,4 млн рублей», — отметила министр сельского хозяйства Удмуртии Ольга Абрамова.

Напомним, что в 2021 году в Удмуртии планируют освоить ещё 10 тыс. га заброшенных сельхозземель.