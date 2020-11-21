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Бесплатные консультации в сфере недвижимости смогут получить жители Удмуртии

14:20, 21 ноября, 2020
Анастасия Шевченко
Бесплатные консультации в сфере недвижимости смогут получить жители Удмуртии
14:20, 21 ноября, 2020
Анастасия Шевченко
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#недвижимость\n#Удмуртия\n#горячая линия
Фото: pixabay.com
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В регионе стартовал марафон горячих линий.

Ижевск. Удмуртия.  Бесплатные консультации в сфере недвижимости смогут получить жители Удмуртии. Об этом сообщает пресс-служба кадастровой палаты по Удмуртской Республике. 

В регионе стартовал марафон горячих линий. Задать интересующие вопросы можно с 10:00 до 15:00 по темам:

— оформление недвижимости в другом городе: 23 ноября по телефону (3412) 70-70-70 (доб. 2419); 

— получение услуг Росреестра в электронном виде: 24 ноября по телефону (3412) 70-70-70 (доб. 2262);

— дачная и гаражная амнистия: 25 ноября по телефону 8 (3412) 70-70-70 (доб. 2290);

— кадастровая стоимость объектов недвижимости: 26 ноября по телефону 8 (3412) 70-70-70 (доб. 2338); 

— способы защиты недвижимости от мошенников: 27 ноября по телефону 8 (3412) 70-70-70 (доб. 2372).

 

14:20, 21 ноября, 2020
Анастасия Шевченко
1
0
#недвижимость\n#Удмуртия\n#горячая линия