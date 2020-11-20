Новый сквер в Ижевске, амнистия апартаментов в России и нападение с ножом на граждан в Германии: что произошло минувшей ночью

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Ижевск. Удмуртия. Ветреное утро пятницы, 20 ноября, «Сусанин» встречает традиционным обзором новостей.

Новый сквер

В городке Металлургов в Ижевске открыли новый сквер. Об этом сообщил в соцсетях глава города Олег Бекмеметьев.

«В юбилейный год для Ижевска и завода «Ижсталь» мы сделали долгожданный сквер имени Василия Тарасова. Планировали работы на два года, но получилось закончить за один», — написал градоначальник.

Сквер разместился в районе перекрёстка улиц 50 лет ВЛКСМ и Металлургов. Здесь установили элементы освещения, создали зоны отдыха, детскую площадку и место для мини-концертов.

Напомним, также в столице Удмуртии объявили сбор средств на создание фильма об экс-руководителе «Ижстали» и «Ижмаша» Василии Тарасове, в честь которого и назван сквер.

Амнистия апартаментов

Минстрой России предлагает перестать строить не соответствующие требованиям к жилью здания и амнистировать уже построенные. Как передаёт «Интерфакс», об этом заявил замминистра строительства и ЖКХ страны Никита Стасишин.

«Пока наша позиция — что, наверное, нецелесообразно в будущем строить всё, что не соответствует по инсоляции, парковкам, садикам, школам и всему, что не подходит под жилое. Поэтому под амнистию должно попасть то, что уже построено <…> но с какого-то момента мы должны честно друг другу ответить, что всё: эта лавочка закрывается, с сегодняшнего дня мы строим только жилье», — сказал Стасишин во время выступления в Совете Федерации.

Сенатор Аркадий Чернецкий отметил, что если строительство апартаментов будет прекращено, то всё равно необходимо разработать законодательные акты, регулирующие взаимоотношения с гражданами и застройщиками на уже готовых и строящихся объектах.

Напомним, ранее вице-премьер России Марат Хуснуллин сообщил, что закон о статусе апартаментов в стране планируется принять до конца 2020 года. Первый законопроект о переводе апартаментов в разряд жилых помещений внесли в Госдуму в июне 2018 года. Но он получил ряд замечаний Верховного суда и не прошёл обсуждение на комитетах. В 2019 году Минстрой России разработал законопроект, обеспечивающий правовое регулирование строительства апартаментов. В ведомстве предлагают внести изменения в Жилищный кодекс страны.

По Германии с ножом

Несколько человек получили ранения при атаке мужчины с холодным оружием в городе Оберхаузене на западе Германии. Об этом сообщили «Известия» со ссылкой на WAZ.

Часть пострадавших доставили в реанимацию. По данным полиции, нападение произошло в четверг, 19 ноября, около 19:00 по местному времени (21:00 по московскому) в районе Арндштрассе.

Самого предполагаемого преступника задержали полицейские. Он также получил ранения и был доставлен в больницу. Установлена ли его личность, неизвестно.

Напомним, в октябре в нескольких городах Франции произошли нападения на граждан. В середине октября под Парижем был обезглавлен учитель истории. В конце октября произошло нападение в Ницце, тогда погибли три человека. В начале ноября нападение со стрельбой произошло в шести районах Вены. В тот день погибли пять человек и 22 пострадали.