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Гололедица и сильный ветер ожидается в Удмуртии в пятницу, 20 ноября

07:15, 20 ноября, 2020
Дмитрий Стрелков
Гололедица и сильный ветер ожидается в Удмуртии в пятницу, 20 ноября
07:15, 20 ноября, 2020
Дмитрий Стрелков
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#Ижевск\n#Удмуртия\n#погода в Удмуртии
Фото: ИА "Сусанин"
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Температура воздуха составит днём -5 градусов.

Ижевск. Удмуртия. В пятницу, 20 ноября, в Удмуртии ожидается облачная с прояснениями погода. Как сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по республике со ссылкой на Гидрометцентр, днём преимущественно без осадков.

Местами возможен гололёд. Ветер юго-западный со скоростью 8-13 метров в секунду, местами порывы до 15-17 метров в секунду. Температура воздуха днём составит от 0 до -5 градусов Цельсия. Утром на дорогах гололедица.

Атмосферное давление 756 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха 72%. 

07:15, 20 ноября, 2020
Дмитрий Стрелков
4
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#погода в Удмуртии