Гололедица и сильный ветер ожидается в Удмуртии в пятницу, 20 ноября

Температура воздуха составит днём -5 градусов.

Ижевск. Удмуртия. В пятницу, 20 ноября, в Удмуртии ожидается облачная с прояснениями погода. Как сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по республике со ссылкой на Гидрометцентр, днём преимущественно без осадков.

Местами возможен гололёд. Ветер юго-западный со скоростью 8-13 метров в секунду, местами порывы до 15-17 метров в секунду. Температура воздуха днём составит от 0 до -5 градусов Цельсия. Утром на дорогах гололедица.

Атмосферное давление 756 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха 72%.