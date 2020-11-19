Небольшой снег и ветер ожидается в Удмуртии в четверг, 19 ноября

Днём столбики термометров опустятся до -8 градусов.

Ижевск. Удмуртия. В четверг, 19 ноября, по Удмуртии ожидается переменная облачность, днём временами небольшой снег. Об этом сообщила пресс-служба республиканского ГУ МЧС России со ссылкой на Гидрометцентр.

По Удмуртии ожидается юго-западный ветер 7-12 метров в секунду, днём местами порывы до 15-17 метров в секунду. Температура воздуха составит днём от -3 до -8 градусов Цельсия.

Атмосферное давление 757 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха 74%.