  • $ 75.93 ↓
  • € 90.23 ↓

Небольшой снег и ветер ожидается в Удмуртии в четверг, 19 ноября

07:15, 19 ноября, 2020
Дмитрий Стрелков
Небольшой снег и ветер ожидается в Удмуртии в четверг, 19 ноября
07:15, 19 ноября, 2020
Дмитрий Стрелков
2
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#погода в Удмуртии
Фото: ИА "Сусанин"
2
0

Днём столбики термометров опустятся до -8 градусов.

Ижевск. Удмуртия. В четверг, 19 ноября, по Удмуртии ожидается переменная облачность, днём временами небольшой снег. Об этом сообщила пресс-служба республиканского ГУ МЧС России со ссылкой на Гидрометцентр.

По Удмуртии ожидается юго-западный ветер 7-12 метров в секунду, днём местами порывы до 15-17 метров в секунду. Температура воздуха составит днём от -3 до -8 градусов Цельсия.

Атмосферное давление 757 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха 74%. 

07:15, 19 ноября, 2020
Дмитрий Стрелков
2
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#погода в Удмуртии