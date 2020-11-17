Удмуртия произведет 800 тыс тонн молока до конца года

Рост к 2019 году составит 6,2%.

Ижевск. Удмуртия. Удмуртия планирует произвести 800 тыс. тонн молока по итогам 2020 года. Прогноз составили специалисты регионального Минсельхоза, сообщает пресс-служба главы и правительства Удмуртской Республики.

Таким образом рост к 2019 году составит 6,2%. Продуктивность дойного стада увеличится до 6 800 кг молока на одну корову. По итогам 2019 года этот показатель равнялся 6 508 кг.

По данным Национального союза производителей молока, Удмуртия в январе-августе 2020 года вошла в топ-20 регионов России по объемам производства питьевого молока. В этом рейтинге регион занял шестую позицию.