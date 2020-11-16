Медведи в зоопарке Ижевска перестали выходить на прогулки

Косолапые обустраивают себе берлоги.

Ижевск. Удмуртия. Два бурых и 3 гималайских медведя в зоопарке Ижевска готовятся к зимней спячке. Об этом сообщает пресс-служба учреждения.

По словам сотрудников, косолапые уже набрали в весе и перестали выходить на прогулки. Пока они обустраивают себе берлоги. «2 дня они могут шуршать ветками, а потом лягут спать», - добавляют в зоопарке.

Вблизи берлог хищникам оставят снег для питья, на случай, если они проснутся. Мишек можно будет увидеть уже только следующей весной.