В Удмуртии планируют ввести в оборот еще 10 тыс га неиспользуемых земель

На кадастровый учет поставят почти 30 тыс. га земель.

Ижевск. Удмуртия. В 2021 году Удмуртия намерена ввести в оборот еще 10 тыс. га неиспользуемой пашни. Об этом 12 ноября на публичных слушаниях по проекту закона о бюджете Удмуртской Республики сообщила вице-премьер, министр сельского хозяйства региона Ольга Абрамова.

По итогам 2020 года Удмуртия планирует поставить на кадастровый учет порядка 20 тыс. га сельхозземель, из них 9 тыс. ввести в оборот. В 2021 году цифра должна вырасти почти до 30 тыс. га.

Муниципальные образования и сельхозтоваропроизводители получат возмещение расходов при постановке земель на учет.

Напомним, в марте сообщалось, что в Удмуртии насчитывается более 256 га заброшенной пашни. По словам Ольги Абрамовой, «непаханым полем» остается Каракулинский район, где из 60 га сельхозземель обрабатывается лишь 35 га.