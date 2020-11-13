Помощь зимой: орнитологи Удмуртии рассказали, чем можно подкармливать птиц

В холодное время года гибнет более половины городских птиц.

Ижевск. Удмуртия. Орнитологи Удмуртии рассказали, как помочь птицам зимой. Об этом сообщает пресс-служба зоопарка Ижевска.

Из-за недостатка корма в холодное время года гибнет более половины городских птиц. Спасти их можно правильной подкормкой.

Пернатых можно подкармливать семенами подсолнечника, пшеном, давать овес, пшеницу, сало, сушеные ягоды, шишки, орехи, желуди, зерна арбуза или дыни, скорлупу куриного яйца.

А вот хлеб пернатым только навредит. Из-за дрожжей он начинает бродить в организме птиц. Особенно вредным считается ржаной хлеб. Также не стоит кормить пернатых чипсами, булками с ударной дозой сахара, рисом, банановой кожурой, арахисом, цитрусовыми, жареным и соленым, а также продуктами с пищевыми добавками.