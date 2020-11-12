Москвичка пристроила бездомного пса из поселка Удмуртии в Бельгию

Девушка забрала к себе на передержку 7 собак.

Балезино. Удмуртия. Бездомных собак из поселка Удмуртии пристроили хозяевам в Москве и Бельгии. Трогательную историю рассказали в газете Балезинского района Удмуртской Республики «Вперед».



Летом 2019 года москвичка Татьяна Иголкина на перроне станции Балезино увидела бездомных псов. Девушке стало жалко животных, и она решила позже приехать в поселок, чтобы забрать собак в Москву.

«Я забрала от вас не потому, что в Москве нам не хватает собак, у нас полно бездомных животных. Просто увидела их на перроне, и душа болела за них. Проблемы есть у каждого из нас. Собакам никто не поможет. У них нет никого, кроме нас с вами!» — рассказала Татьяна.



В начале зимы она вернулась на станцию с подругой. Они взяли с собой переноски и выкупили целое купе поезда на обратную дорогу. Девушкам удалось поймать больного черного кобеля, старую девочку и еще пятерых щенков. Однако их мама вырвалась из рук спасительниц. Жители рассказывают, что эта собака все еще бегает на перроне.



Темного пса назвали Мишаней, а светлую собаку — Милой. Первого пришлось оперировать, так как живодеры отрубили псу хвост. Также у Мишани был поврежден глаз. Ветеринары вылечили собаку, животных стерилизовали и привили. Также у них появились собачьи паспорта. Татьяна сама оплачивает передержку собак и подыскивает им хозяев. Мила и Мишаня уже нашли свой дом, мальчик — в Бельгии.

Щенята были слишком истощены, но сейчас здоровы. Их назвали Майя, Мона, Мари, Марта и Сара, всех их уже хотят забрать новые хозяева.

Татьяна Иголкина рассказала, что раньше у нее в подвале жили около 60 кошек. В течение нескольких лет она ходила к ветеринару и постепенно их стерилизовала. Девушка пристраивала кошек, сейчас в подвале живут только 12.

Тем временем жители Балезино беспокоятся о бездомной собаке, которая живет рядом с кладбищем. Местные ищут ей добрых хозяев.





