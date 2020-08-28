Морской котик из Ижевска перебрался в нижегородский зоопарк

Малышу, которому пока 1 год, подбирают подружку.

Ижевск. Удмуртия. Северный морской котик по имени Зонтик из Ижевска перебрался в нижегородский зоопарк «Лимпопо». Об этом сообщает пресс-служба учреждения.

«Наш малыш приехал к нам из Ижевска. Ему всего лишь годик, по меркам морских котиков Зонтик еще маленький», – говорится в сообщении.

Зонтику, который сейчас осваивается на новой территории, уже подбирают подружку. Пока он обитает в вольере один.

Стоит отметить, что нижегородский зоопарк «Лимпопо» – первый частный зоопарк в России. На его территории обитает более 270 видов животных, многие из которых занесены в Красную книгу.