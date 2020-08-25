Жителям Удмуртии 26 августа будет сложнее дозвониться до службы «112»

До 12:00 в системе пройдут технические работы по изменению настройки маршрутизации.

Ижевск. Удмуртия. Время ожидания ответа по номеру «112» увеличится в Удмуртии 26 августа. Об этом сообщает пресс-служба администрации Ижевска.

До 12:00 в системе пройдут технические работы по изменению настройки маршрутизации. Номера «101», «102», «103» и «104» будут работать в обычном режиме.

Отметим, система «112» — это единый номер, с которого принимаются сообщения об экстренных ситуациях. Система позволяет принимать не только звонки, но и короткие текстовые сообщения, а также определяет геопозицию устройства абонента.



