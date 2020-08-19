На въезде в Завьялово до улицы Калинина появится освещение

Работы завершат до конца сентября.

Завьялово. Удмуртия. Освещение появится на дороге Ижевск-Аэропорт. Об этом сообщает пресс-служба Миндортранса Удмуртской Республики в соцсети «Вконтакте».

Световые опоры установили от въезда в село Заявьлово до начала улицы Калинина. Рабочим предстоит проложить кабель. Также опоры освещения оборудовали на дороге Ижевск-Сарапул у поворота на деревню Сизево. Все работы на двух объектах завершат до конца сентября.

Освещение планируется установить также при въезде в Сарапул со стороны Ижевска и в селе Яган у дороги Малая Пурга-Нижнее Кечево.

Напомним, в июле на трех региональных трассах появилось освещение: на двух отрезках дороги Завьялово-Каменное и одном участке на дороге Ижевск-Ува у деревни Средний Постол.