Технику отправят в отряды Сарапула и Ижевска.

Ижевск. Удмуртия. Два новых автомобиля пополнят автопарк спасателей Удмуртии. Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства Удмуртской Республики.



Технике, моделям «ГАЗ-Соболь», предстоит пройти все необходимые регистрационные процедуры. Автомобили укомплектуют аварийно-спасательным оборудованием и инструментом для проведения поисково-спасательных работ, средствами оказания первой помощи. На корпус машин нанесут специальные опознавательные знаки. Только после этого фургоны поставят на боевое дежурство, отметили в пресс-службе.



Один из автомобилей отправится в поисково-спасательный отряд Сарапула, другой — в отряд особого риска, который базируется в Ижевске.

Работа по оснащению современной техникой спасательных отрядов в Удмуртии началась еще в 2018 году. За несколько лет поисково-спасательная служба обновила водолазное снаряжение, приобрела водолазную станцию на базе прицепа. В поисково-спасательных отрядах появились новые костюмы изолирующей газовой и химической защиты, вертолетные носилки, триподы, лебедки, шанцевый инструмент, автоприцепы для перевозки лодок и снегоходов, мотопомпы и рукава для откачки грязной воды.



В 2019 была выделена субсидия на приобретение аэролодки и автомобиля для производства взрывных работ в период паводка.

В 2020 году у спасателей Удмуртии появились два комплекта гидравлического аварийно-спасательного инструмента, персональный электрический подъемник, световая башня, электротехнические устройства. Тогда же республика обеспечила спасателей современными источниками резервного электропитания. Это дизельные генераторы различной мощности.