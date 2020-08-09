Жителям рекомендуют ограничить пребывание на улице.

Ижевск. Удмуртия. Усиление ветра ожидается в Удмуртии в понедельник, 10 августа. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Удмуртской Республике со ссылкой на региональный Гидрометцентр.

Скорость порывов может достигнуть 15-18 метров в секунду.

Жителям рекомендуют ограничить пребывание на улице, закрыть окна и форточки. Автолюбителям стоит соблюдать безопасный скоростной режим, воздержаться от дальних поездок и внимательно выбирать места для парковки машины.