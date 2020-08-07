Новый мост в Можге, аналог «Бурана» от «Роскосмоса» и борьба Трампа с TikTok и WeChat: что произошло минувшей ночью

О чём писали в Удмуртии, России и мире, пока вы спали.

Ижевск. Удмуртия. Утро пятницы, 7 августа, «Сусанин» встречает традиционным обзором новостей.

Соединяя берега

Деревянный мост на улице Азина в Можге отремонтировали власти города. Об этом сообщила пресс-служба муниципалитета.

«На днях удалось разрешить ещё одну просьбу жителей – отремонтировать деревянный мост по улице Азина. По данному вопросу горожане обращались в администрацию города в июне месяце через соцсети», — говорится в сообщении.

В рамках ремонтных работ демонтировали деревянные части и усилили металлические конструкции моста. Ремонтные работы производило ООО РСФ «Рома», в планах — покраска перил.

Соединяя звёзды

«Роскосмос» планирует создать на замену «Союзам МС» крылатый пилотируемый космический корабль, схожий с советским «Бураном». Как передают «Известия», об этом рассказал глава госкорпорации Дмитрий Рогозин.

По его словам, создаваемый космический корабль «Орёл» в качестве замены «Союзов МС» для обслуживания орбитальных станций будет дороговат.

«Нужно делать многоразовый корабль совершенно иной конфигурации — что-то по типу «Бурана» с возможностью посадки на взлётно-посадочные полосы. Я такую задачу поставил нашим инженерам», — сказал Рогозин.

К разработке вариантов уже приступила корпорация «Энергия» и другие предприятия «Роскосмоса». Однако создание корабля всё же займёт много времени, отметил глава госкорпорации. Он также подчеркнул, что «Союзы МС» постоянно модернизируются и «ещё послужат».

Напомним, «Буран» являлся советским крылатым космическим кораблём. Его единственный полет состоялся в 1988 году, проводился без экипажа.

Также напомним, что ранее Дмитрий Рогозин заявил, что новый пилотируемый многоразовый корабль Crew Dragon, созданный компанией Илона Маска SpaceX, не способен так же быстро добираться до МКС, как российские корабли.

Объединяя людей

Президент США Дональд Трамп подписал 6 августа указы «О борьбе с угрозой», якобы исходящей от китайских приложений WeChat и TikTok. Об этом передают «Известия».

В соответствии с документами в течение 45 дней должны быть прекращены любые сделки в американской юрисдикции с китайскими компаниями ByteDance и Tencent ― владельцами приложений. В указах TikTok и WeChat названы угрозой национальной безопасности, экономике и политике США. Дело в том, что американская администрация обвинила приложения в сборе данных пользователей, включая местоположение и историю поиска.

«Потенциально это позволяет Китаю отслеживать местоположение федеральных служащих и контрактных рабочих, создавать досье из персональной информации для шантажа и проводить промышленный шпионаж», ― говорится в тексте указа.

3 августа президент США заявил, что корпорация Microsoft или другая американская компания должна купить TikTok до 15 сентября, иначе приложение будет запрещено на территории страны.

По данным СМИ, Microsoft ведёт переговоры, но не готова платить более 30 млрд долларов, тогда как китайская ByteDance оценивает приложение в 50 млрд долларов.

Напомним, TikTok — сервис для создания и просмотра коротких видео. WeChat — программа, сочетающая мессенджер, соцсеть и систему электронных платежей.