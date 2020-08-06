В выходные в Удмуртии похолодает, существеных осадков не ожидается

Днем прогнозируется до +17, +22 градусов по Цельсию.

Ижевск. Удмуртия. В выходные в Удмуртии похолодает, однако существеных осадков не ожидается. Об этом сообщает пресс-служба Удмуртского Гидрометцентра.

В пятницу утром в республику пройдут дожди, в отдельных районах возможны грозы и усиление ветра до 15-20 метров в секунду. По северу республики будет не теплее +20, +23 градусов по Цельсию, на остальной территории ожидается до +23, +28 градусов.

В выходные похолодает: по ночам столбики термометров будут опускаться до +9, +14 градусов, днем прогнозируется до +17, +22 градусов по Цельсию.

По предварительным данным, в начале следующей недели ветреная погода сохранится, температуры воздуха продолжат понижаться.