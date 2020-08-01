Непогода накрыла город вечером в пятницу, 31 июля.

Ижевск. Удмуртия. Жители Ижевска поделились в соцсетях фото и видео грозовой тучи, а также последствиями дождя. Непогода накрыла город вечером в пятницу, 31 июля.

Напомним, ранее, 21 июля, ижевчане уже делились в соцсетях масштабными последствиями ливней. Тогда стихия напомнила о себе с самого утра. 31 июля непогода разыгралась ближе к вечеру. Многие жители Ижевска и предместий делились фотографиями наплывающей грозовой тучи. Также «традиционно» оказалась затопленной проезжая часть улицы Кирова в районе лога у речки Подборенки.

По сообщению пресс-службы ИжГЭТ, из-за непогоды временно останавливалось движение троллейбусов в районе Металлурга и трамваев в районе Буммаша.

Напомним, по данным ГУ МЧС, в ночь на 2 июля, а также утром воскресенья в республике ожидаются сильные дожди и грозы. При грозе усиление ветра с порывами до 15–20 метров в секунду. Днём 2 августа 2020 года местами на территории Удмуртии ожидается усиление юго-западного ветра.