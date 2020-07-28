Удмуртии присвоили статус «неблагополучной» по инфекционному заболеванию пчел

Нозематоз влечет массовую гибель и снижение продуктивности насекомых.

Ижевск. Удмуртия. Удмуртия оказалась неблагополучной по опасному инфекционному заболеванию пчел – нозематозу. Такой статус республике присвоила Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору, сообщает пресс-служба Россельхознадзора по Кировской области и Удмуртской Республике.

В настоящее время на территории региона зарегистрировано 8 неблагополучных пунктов на пасеках: 5 в Завьяловском районе, по одному Вавожском, Глазовском и Малопургинском районах.

Отметим, нозематоз поражает пищеварительный тракт пчел, в основном, медоносных. Если насекомое заболело зимой, это повлечет за собой массовую гибель и снижение продуктивности улей.

Напомним, этим летом из-за обработки полей ядохимикатами вновь начали гибнуть пчелы. Чтобы избежать гибели насекомых, в Удмуртии заработает сервис «Спаси пчелу!». С его помощью пасечников будут предупреждать об обработке.