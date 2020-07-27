Гороскоп на 27 июля: вторая половина дня может принести решение старых проблем

Эмоции сегодня могут прорваться наружу.

Ижевск. Удмуртия. Понедельник, 27 июля. Луна в Скорпионе.Подсознание, интуиция, способность понимать скрытое выходят на первый план. Эмоции перегружены, могут бесконтрольно выходить наружу. Усиливаются критичность и подозрительность. Лучше заниматься интеллектуальной, требующей напора работой. Если есть дела и вопросы, требующие обходные пути, – беритесь за них. Сегодня всё тайное может стать явным.

С 27 июля по 8 августа транзитные планеты выстраивают не самые удачные аспекты друг с другом. Поэтому будьте на 200% внимательными на дорогах, не нужно ездить на высоких скоростях. Берегите зубы, кости, голову. Может нарушиться сон, а дети стать слишком активными. Идет нагрузка на сердце и проблемы с давлением. Могут крайне обострится конфликты, и если ранее удавалось уйти от проблем, то сейчас не получится. Нужно будет набраться тонной терпения и сделать верный шаг. Идет «пересменка», всё старое и ненужное само уходит, рушится, портится. Это закон: новое не придет, пока не уйдет старое. Не цепляйтесь за отжившее, лучше взгляните на то, что ждет впереди.

7-е лунные сутки (до 14:10 понедельника). Магический и очень светлый день. Не поленитесь, встаньте с утра, напишите самые заветные желания. Слова приобретают магическую силу. Будьте аккуратны в выражениях: то, что вы скажете, сбудется, как хорошее, так и плохое.

8-е лунные сутки (с 14:10 27.07 до 15:38 28.07).

Символ дня – Феникс, Огонь, наделяющий день энергией. Финал первый лунной недели, поэтому немного энергетически неустойчив. День возрождения, резких перемен к лучшему. Происходит переоценка ценностей, появляются новые выходы, решения старых вопросов. Дается второй шанс воплотить в жизнь старые заброшенные планы, которые ранее казались сложными, просто нужно подойти к ним с другой стороны, взглянуть иначе.

В отношениях проявите любовь и поддержку, позже это принесет свои плоды.

Дела потребуют максимального погружения, никаких отговорок. Не самый удачный день для переговоров с начальством.

Под ударом сегодня находятся печень, желудок и нервная система.

Отличный день для поездок, командировок.

Сны могут быть вещими, можно увидеть намеки на свое предназначение, миссию. Также сновидения напомнят о забытых проблемах и покажут пути решения.

Ясного дня! Наталья Шутова специально для «Сусанина». Инстаграм: Shutik_nat