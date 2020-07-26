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Туман ожидается в Удмуртии в ночь на понедельник

13:10, 26 июля, 2020
Ксения Чернова
Туман ожидается в Удмуртии в ночь на понедельник
13:10, 26 июля, 2020
Ксения Чернова
124
0
#безопасность\n#Ижевск\n#погода\n#Удмуртия\n#автомобилисты\n#лето
Фото: Flickr
124
0

Автолюбителям стоит воздержаться от поездок.

Ижевск. Удмуртия. Туман ожидается в Удмуртии в ночь на понедельник, 27 июля. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Удмуртской Республике со ссылкой на региональный Гидрометцентр.

«Во второй половине ночи и утром 27 июля местами по территории Удмуртии ожидается туман с ухудшением видимости до 500 м и менее», – говорится в сообщении.

Автолюбителям стоит воздержаться от поездок. В случае, если сделать это невозможно, нужно быть особенно осторожными, соблюдать безопасную дистанцию и скоростной режим, воздерживаться от обгонов и резкого торможения. При движении нельзя включать дальний свет. При видимости менее пяти метров безопаснее остановиться и переждать.

Пешеходам также стоит быть внимательными при движении на тротуарах, пешеходных переходах, перекрестках, остановках общественного транспорта. Маршрут движения лучше прокладывать подальше от проезжей части.

13:10, 26 июля, 2020
Ксения Чернова
124
0
#безопасность\n#Ижевск\n#погода\n#Удмуртия\n#автомобилисты\n#лето

 

 

 


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