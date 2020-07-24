В пятницу в Удмуртии ожидаются сильные дожди

Жителям порекомендовали закрывать окна и форточки.
Ижевск. Удмуртия. В пятницу, 24 июля, в Удмуртии ожидаются сильные дожди. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Удмуртской Республике со ссылкой на региональный Гидрометцентр.
Днем столбики термометров поднимутся всего до +17, +22 градусов по Цельсию.
Жителям порекомендовали закрывать окна и форточки. Водителям стоит быть особенно внимательными на дорогах, соблюдать скоростной режим и избегать опасных маневров.
Стоит отметить, что с 13 по 23 июля в Ижевске уже выпала месячная норма осадков.