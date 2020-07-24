В пятницу в Удмуртии ожидаются сильные дожди

Жителям порекомендовали закрывать окна и форточки.

Ижевск. Удмуртия. В пятницу, 24 июля, в Удмуртии ожидаются сильные дожди. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Удмуртской Республике со ссылкой на региональный Гидрометцентр.

Днем столбики термометров поднимутся всего до +17, +22 градусов по Цельсию.

Жителям порекомендовали закрывать окна и форточки. Водителям стоит быть особенно внимательными на дорогах, соблюдать скоростной режим и избегать опасных маневров.

Стоит отметить, что с 13 по 23 июля в Ижевске уже выпала месячная норма осадков.