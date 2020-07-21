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Гороскоп на 21 июля: день проявления доброты

10:20, 21 июля, 2020
Гороскоп на 21 июля: день проявления доброты
10:20, 21 июля, 2020
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#гороскоп\n#Удмуртия
Фото: pixabay.com
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Удачный день для бизнеса, финансовых вопросов по второй половине дня.

Ижевск. Удмуртия. Вторник, 21 июля. Луна во Льве. Такая Луна наделяет людей подсознательным желанием проявить себя, показать на публике твои таланты, привлечь внимание. Это касается и попыток драматизировать ситуацию, чтобы вызвать сочувствие. В худшем случае это проявляется в напыщенности и театральности.

Зато Луна во Льве подходит для свиданий, встреч, игр с детьми.

2-е лунные сутки (с 05:28 21.07 по 06:51 22.07). Символ дня – Рог Изобилия, богатство, процветание. Постарайтесь не злиться и не проявлять агрессию. Покажите вашу доброту, отдачу, благородство, все это вернется. Деньги, которые вы дадите в долг тоже вернутся сполна и вовремя. Благотворительность приветствуется.

Информация, полученная сегодня, будет важна и актуальна в течение всего следующего лунного месяца. Луна дает понять ваше отношение ко многим вещам и обстоятельствам, нужно только прислушаться к своей интуиции.

Энергия тихонько растет, эмоции обостряются. Контролируйте свои чувства, это поможет уйти от конфликтов.

Удачный день для бизнеса, финансовых вопросов по второй половине дня. А вот судебные дела отложите.

Именно сегодня тело набирает силы на весь месяц, поэтому помогите ему походом в спортзал, бассейн или просто прогулкой на свежем воздухе.

Сны, если их верно растолковать, несут озарение и имеют огромное значение в будущем.

 

Ясного дня! Наталья Шутова специально для «Сусанина». Инстаграм: Shutik_nat

10:20, 21 июля, 2020
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#гороскоп\n#Удмуртия

 

 

 


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