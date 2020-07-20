Ветеринары Ижевска рассказали, как уберечь питомца от теплового удара

Хвостатым советуют протирать подушечки лап и за ушами.

Ижевск. Удмуртия. Ветеринары Ижевской городской станции по борьбе с болезнями животных рассказали, как уберечь питомца от солнечного удара. Об этом сообщается в сюжете телеканала «Моя Удмуртия».

Чтобы животное легче перенесло жару, хозяевам советуют протирать подушечки лап и за ушами. Также любимца нужно поместить в прохладное место, куда бы не попадали прямые солнечные лучи, поставить рядом воду. Если в помещении жарко, то животное можно охлаждать феном с холодным воздухом, вентилятором.

Нельзя оставлять питомца одного в закрытом автомобиле, а также гулять в жаркий полдень. Постоянно мыть тоже не нужно. От этого нарушится кожный и волосяной покровы.

Хвостатые в жару ведут себя по-разному. К врачу стоит обращаться, если у питомца наблюдается учащенное дыхание и сердцебиение. Если животное беспокойное, скулит, слизистые глаз красные – это признаки теплового удара. За ними могут последовать судороги, а далее – отек мозга и легких.

Как отмечают медики, больше всего в жару страдают коротконосые собаки – пекинесы и мопсы, а также самые молодые и самые взрослые – у кого имеются хронические заболевания.