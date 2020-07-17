Спасибо от строителей: рабочие нарисовали цветы по сырой штукатурке на стене больницы в Ижевске

С начала 2020 года в отделении Республиканской детской клинической больницы прошли лечение 119 пациентов.

Ижевск. Удмуртия. Необычный подарок сделали строители для медиков Республиканской детской клинической больницы в Ижевске. Рабочие нарисовали цветы на стене учреждения, написал председатель правительства Удмуртской Республики Ярослав Семенов на своей странице «Вконтакте».

Узор выполнен по сырой штукатурке в холле отделения реанимации и интенсивной терапии. Так строители отблагодарили врачей, медсестер и других сотрудников, а также сделали небольшой презент всем, кто посещает это отделение.

«Строители — суровые снаружи, но романтичные внутри», — отметил Ярослав Семенов. Он добавил, что за все время существования отделения медикам удалось спасти 8 тыс. пациентов. Только с начала 2020 года там прошли лечение 119 детей.