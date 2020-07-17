Гороскоп на 17 июля: избегайте выяснения отношений

Будьте бдительны на дорогах.

Ижевск. Удмуртия. Пятница, 17 июля. Луна всё так же в Близнецах. Можно продолжить заниматься своим самообразованием и встречаться с друзьями. Обуздайте легкомысленность, если нужно сконцентрироваться на важном деле.

Пятница – день под покровительством Венеры. Он издревле считался женским днем. В этот день барышням полагалось отдыхать, не загружать себя тяжелыми делами. Прекрасное время для любви к себе. Украшайте себя, балуйте, покупайте красивые вещи, посещайте салоны красоты.

26-е лунные сутки (с 02:09 17.07 по 02:09 18.07). Символ дня – Жаба, болото. Достаточно критический, нестабильный день. Тщеславие и гордыня выходят наружу, повышается количество ссор и обид, люди склонны раздувать проблемы из ничего.

Не нужно конфликтовать и выяснять отношения, это затянет как в трясину и будет трудно себя восстановить. Стоит сохранить трезвость ума всеми силами, не придавать проблемам большого значения, они сами уйдут на следующий день.

Необходимо проверять любую поступающую информацию, не верить слухам, не пробовать новое, если не уверенны в этом. Лучше провести работу над своим внутренним миром, мыслями. Сегодня как раз есть возможность увидеть себя со стороны.

В работе лучше продолжать текущие дела, новые пока не начинать. Для работы и бизнеса не самый удачный день, финансовые операции тоже лучше не производить.

Зато отличный день для судебных дел и для творчества.

Будьте бдительны на дорогах.

А сны покажут, насколько велика ваша гордыня и самолюбие.

Ясного дня! Наталья Шутова специально для «Сусанина». Инстаграм: Shutik_nat