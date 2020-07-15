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Гороскоп на 15 июля: хороший день для работы и начинаний

09:30, 15 июля, 2020
Гороскоп на 15 июля: хороший день для работы и начинаний
09:30, 15 июля, 2020
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#гороскоп\n#Удмуртия
Фото: pixabay.com
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Прекрасный и радостный день.

Ижевск. Удмуртия. Среда, 15 июля, Луна всё так же в Тельце. Хорошо пойдут дела, связанные с финансами, недвижимостью, с любой денежной или материальной тематикой. Тельцом управляет «красивая Венера», поэтому можно сходить в салон или порадовать себя мороженым.

Среда – день Меркурия. Повезет тем, кто на сегодня назначил «ударную работу», все дела с документами или небольшие поездки. А если вы связаны с интеллектуальной работой, то это ваш день. Можно выполнить столько, что освободится вторая половина недели.

24-е лунные сутки (с 01:31 15.07 по 01:47 16.07).

Символ дня – Медведь, как воплощение физический силы, храбрости и выносливости. Очень мощный, энергетический день, зарождается «силища богатырская». Хорошо начинать новые дела, особенно на долгосрочную перспективу. День прекрасный, радостный, можно даже устроить праздник. Всё, что камнем висело еще вчера, сегодня разрешится и сладится. Отличный день для работы, бизнеса, смело решайте финансовые дела.

Можно заняться творчеством, под счастливой звездой пройдут творческие вечера, выставки, концерты.

Болезни сегодня не опасны. Используйте такой сильный день для укрепления здоровья, повышения выносливости. Любые тяжелые тренировки будут как нельзя кстати.

Рожденные в 24 лунный день – сильные и талантливые люди. Способны выживать в тяжелых условиях, их силе духа можно только позавидовать. Они харизматичны настолько, что способны держать внимание огромной аудитории.

Сны сегодня раскроют творческую и сексуальную энергию, покажут ее истинное состояние и куда стоить направить.

 

Ясного дня! Наталья Шутова специально для «Сусанина». Инстаграм: Shutik_nat

09:30, 15 июля, 2020
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#гороскоп\n#Удмуртия

 

 

 


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