Гороскоп на 14 июля: можно ожидать крутых поворотов событий

Лучше снизить количество контактов, люди могут неправильно вас понять, да и переговоры не принесут особых результатов.

Ижевск. Удмуртия. Вторник, 14 июля. Луна в Тельце. День практичности и педантичности. Время разобрать документы, разложить всё по полочкам. Мысли будут заняты финансовыми схемами, улучшением дома, а возможно и покупкой недвижимости. Вполне уместны будут косметические процедуры. Терпение и труд – это главные темы дня.

У Луны соединение с Ураном, поэтому можно смело ожидать крутых поворотов событий, а уж смена настроения будет настолько резкая, что некоторые переговоры могут закончиться не так, как ожидалось. Люди склонны к экстравагантному поведению, но также и к новым идеям и озарениям.

23 лунные сутки (с 01:18 14.07 по 01:31 15.07).

Символ дня – Крокодил. День искушения и провокаций, прощения и покаяния. Энергетика суток мрачноватая, провоцирует на агрессию. Сегодня так легко поддаться вредному влиянию и обольщению, ввязаться в авантюру. Инстинкты высвобождаются, возрастает аппетит и склонность к дракам. Подавляйте боязни и страхи, бездельничать нельзя. Если планы пойдут не так, то подготовьте запасные.

Лучше снизить количество контактов, люди могут неправильно вас понять, да и переговоры не принесут особых результатов.

На работе решайте мелкие вопросы, а крупные отложите. Лучше закончите то, что начали ранее.

Укрепляйте организм, следите за своим позвоночником, операции не проводите.

Уборка дома будет очень кстати.

Сны следует воспринимать с точностью до наоборот.

Ясного дня! Наталья Шутова специально для «Сусанина». Инстаграм: Shutik_nat