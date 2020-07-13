Гороскоп на 13 июля: посвятите день самообразованию

Сегодня может прийти решение наболевшей проблемы.

Ижевск. Удмуртия. Понедельник, 13 июля. Луна в Овне. Сегодня будет качать на волнах настроения. Будьте аккуратнее в проявлении эмоций. «Семь раз отмерь, один раз отрежь», - пусть эта поговорка будет девизом дня.

22-е лунные сутки (с 01:06 13.07 по 01:18 14.07). Символ дня – Слон, Ганеша, большой и добрый. День мудрости, постижения новых знаний и умений, навыки сегодня усваиваются легче. Посвятите день самообразованию, есть шанс понять и узнать в разы больше. А если провести день в пассивности и лени, то Луна со временем начнет ухудшать память и снижать концентрацию. Обостряется интуиция, может прийти решение наболевшей проблемы, посещают новые идеи. Прислушайтесь к голосу интуиции, постарайтесь улавливать знаки от Вселенной, которые подскажут, как действовать в будущем.

День не очень подходит для решения серьезных финансовых вопросов, а вот для рутинной монотонной работы подойдет. Неблагоприятный день для торговли.

Сегодня можно устроить праздник живота.

К снам отнеситесь внимательно, они принесут новые знания и информацию о решении проблем.

Ясного дня! Наталья Шутова специально для «Сусанина». Инстаграм: Shutik_nat