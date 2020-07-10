Гороскоп на 10 июля: не говорите лишнего

Порадовать себя можно новой прической или нарядом.

Ижевск. Удмуртия. Пятница, 10 июля, Луна в Рыбах позволяет осознать свои желания и способности. Если есть возможность, проведите день в уединении, на природе, отдохните и наберитесь сил. Для исполнения важных кропотливых дел голова сегодня не предназначена, сознание уносится вдаль. Вся работа будет периодически зависать, потому что вы почему-то задумались о котенке из вашего детства. Сбросьте с себя груз рабочих и бытовых проблем, помедитируйте.

Луна сейчас убывающая, а это значит, что жизненные силы и эмоции тихонько иссякают к концу лунного месяца. Поэтому так важно найти любимое занятие, которое питает, восстанавливает баланс.

Пятница - день планеты Венеры. Можно украсить себя, обновить прическу, купить платье или костюм, сходить в спа-салон или на маникюр. Даже новые носки или маленькая заколка для волос принесут удивительную радость.

19-е лунные сутки (с 00:32 10.07 до 00:44 11.07).

Символ дня - Паук и Паутина. День противоречивый, сложный, местами опасный. Нависает тяжелая энергетика, с которой сложно справиться, не приложив тонну усилий. Велика вероятность поддаться наваждению, обману со стороны других людей. Будьте осторожны в общении, не говорите лишнего. Вы можете почувствовать вокруг себя энергетических вампиров, которые захотят отнять энергию. Попытайтесь проявить весь самоконтроль, который можете, иначе любое слово может вызвать бурю эмоций. Не забывайте, что Марс по-прежнему в Овне, в своём сильном положении, которое, конечно, дает силу и энергию, но также и делает людей излишне агрессивными.

Бесполезно выяснять отношения, все равно не придете к консенсусу, только усугубите ситуацию. Лучше постарайтесь действительно искренне простить обидчиков и попросить сами прощения у тех, кого обидели ранее. Именно сегодня можно исправить ошибки прошлого.

Будет здорово, если получится очистить дом от негативной энергетики, этот день как раз идеально подходит для устранения старого, отжившего. Помойте полы, зеркала соленой водой, зажгите свечи.

Финансовых вопросов лучше избегать, но вот отдать долги можно, и даже нужно.

Сны могут быть пугающими, но не сбудутся.

Ясного дня. Наталья Шутова специально для «Сусанина». Инстаграм: Shutik_nat