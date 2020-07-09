Гороскоп на 9 июля: первая половина дня будет конфликтной

День подходит для привычной работы, а важные дела и переговоры лучше отложить.

Ижевск. Удмуртия. Четверг, 9 июля, Луна в Рыбах. Концентрация ослаблена, сознание витает в облаках, поэтому нужно приложить много усилий, чтоб выполнить какую-либо кропотливую работу. Лучше посвятить день искусству, активному отдыху.

18-е лунные сутки (с 00:15 09.07 до 00:31 10.07)

Символ дня – зеркало, которое отражает истинную сущность. Все, что происходит вокруг, является отражением вашего состояния души. События, люди – всё это уже есть в вас.

Все неприятное, что про вас скажут – в большинстве случаев правда, обижаться – бессмысленно, лучше подумайте, как это исправить. Зато если похвалят – тоже правда.

Первая половина дня очень конфликтная. На душе разлад и кошки скребут, можно ожидать неприятностей. Всё дурное и неприятное как будто само притягивается. Непонимания идут по всем сферам. С самого утра вы можете почувствовать напряжение, непонятно чем вызванное.

День подходит для привычной работы, важные дела и переговоры лучше отложить. Занимайтесь наукой, творчеством, искусством, решением мелких финансовых вопросов.

Противопоказаны алкоголь и курение. Займитесь очищением организма, сходите в баню, на массаж. Ограничьте себя в тяжелой пище.

Сны могут показать пути к излечению болезни.

Стричь волосы сегодня не стоит, а вот окрашивание будет полезным.

Ясного дня! Наталья Шутова специально для «Сусанина». Инстаграм: Shutik_nat