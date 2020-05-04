Работы по восстановлению лесов начались в Удмуртии

Они запланированы на площади 8500 гектаров.

Ижевск. Удмуртия. Весенние работы по сохранению и восстановлению лесов начались в Удмуртии. Об этом сообщает пресс-служба Минприроды Удмуртской Республики.



Лесокультурные работы запланированы на площади 8500 га. В лесных питомниках Удмуртии выкапывают посадочный материал, который развозят по лесным участкам.

По состоянию на 28 апреля восстановили 818,6 га, в том числе арендаторы участков, использующие леса для заготовки древесины, провели работы на площади 658,6 га.

Наибольший объем лесовосстановления выполнен на территории Вавожского, Кизнерского, и Увинского лесничеств.



