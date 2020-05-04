Удмуртия присоединилась к всероссийскому конкурсу «Регион добрых дел»

Заявки на участие можно отправить по 4 направлениям.

Ижевск. Удмуртия. Удмуртия присоединилась к всероссийскому конкурсу поддержки волонтерства «Регион добрых дел». Об этом сообщает пресс-служба Минспорта Удмуртской Республики.



«Цель конкурса — создание условий для устойчивого развития добровольческих инициатив на территории Удмуртской Республики, повышающих качество жизни людей и способствующих росту числа граждан, вовлеченных в волонтерскую деятельность», — отметили в сообщении.



Подать заявку могут зарегистрированные некоммерческие неправительственные организации, государственные и автономные бюджетные учреждения, зарегистрированные органы территориального общественного самоуправления, а также общественные движения, планирующие получение статуса юридического лица на момент вручения субсидии.



Для участия необходимо предоставить проект, направленный на поддержку отдельных направлений волонтерства, а также разработку программ по содействию добровольчества в здравоохранении, образовании, культуре и других сферах.



По направлениям школьного, студенческого, «серебряного» волонтерства и добровольчества трудоспособного населения можно отправить не более 3 заявок.



Проекты должны быть реализованы в течение 2021 года.