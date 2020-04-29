В Удмуртии начали разрабатывать концепцию овощеводства

Ежегодно в республику ввозят 80 тыс. т овощей.

Ижевск. Удмуртия. Концепцию развития овощеводства и картофелеводства начали разрабатывать в Удмуртии. Об этом сообщает пресс-служба Минсельхоза Удмуртской Республики.

Из-за низкой закупочной цены на картофель крупные хозяйства региона несколько лет уменьшают объемы производства. В 2019 году посевные площади под картошку сократились на 6% до 23 тыс. га.

Ежегодно в Удмуртию ввозится 80 тыс. т овощей. «На фоне успехов, которые демонстрируют животноводческие предприятия и молокоперерабатывающие производства, надо все же признать, что мы пока не можем назвать себя регионом, абсолютно полностью обеспечивающим себя продовольствием собственного производства», - отметила зампред правительства республики Ольга Абрамова.

Вскоре на основе наличия ресурсов и картофелехранилищ будут определены ведущие производители продукции. Выращенный урожай помогут реализовать. Сельхозпроизводители должны стать основными поставщиками продукции в учреждения социальной сферы, а поставки будут идти напрямую, минуя перекупщиков, которые продают картофель по завышенной в три раза цене.

Кроме того, в этом году картофелеводам и овощеводам выделят субсидии по 7 тыс. рублей за гектар и 13 тыс. рублей за гектар соответственно. Первый этап приема документов завершится на текущей неделе.